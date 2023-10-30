В Екатеринбурге прокуратура объявила предостережение главам районов из-за уборки улиц от снега

Прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение главам районов и начальникам дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) из-за уборки улиц города от снега. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«В силу того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, обеспечение которой является одним из приоритетных направлений деятельности как местной власти, так и органов надзора, указанному направлению уделяется большое внимание со стороны органов прокуратуры»,— отметили в прокуратуре.

В течение всего зимнего периода прокуратура будет проводить проверки качества уборки от снега. Главы восьми районов и семь руководителей ДЭУ предупреждены о недопустимости нарушения законодательства при организации и проведении сезонных работ.

Напомним, накануне в Свердловской области на фоне обильного снегопада произошло 61 ДТП. В авариях погибли три человека, а 23 получили травмы.

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