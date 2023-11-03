Мэр Екатеринбурга назвал худший район по качеству уборки снега

Верх-Исетский стал худшим районом Екатеринбурга по качеству уборки снега. По словам мэра Алексея Орлова, оттуда приходит больше всего жалоб. Лучше всего ситуация с очисткой улиц обстоит в Железнодорожном районе.

«Я считаю, что мы научились город содержать. Техника готова, техника выходит ежесуточно. Откорректируем регламенты уборки, недостатки есть, оценку пять не поставлю, всегда есть недовольные люди»,— цитирует главу города портал Е1.ru.

Ранее прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение главам районов и начальникам дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) из-за уборки улиц города от снега. В ГИБДД после первый октябрьских осадков заявляли, что дорожные службы, несмотря на предупреждения, вовремя не обработали дороги.

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