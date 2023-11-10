Вице-мэр Бубнов попросил перестать лепить снежные фаллосы в Екатеринбурге

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире «4 канала» попросил горожан перестать лепить снеговиков в виде снежных фаллосов. По его словам, такое творчество нравится не всем.

«Я надеюсь на сознательность горожан. Не всем нравится такое творчество в кавычках. Наверное, как-то надо остановиться и перестать таким видом деятельности заниматься. Мы, как коммунальные службы, это как снег будем вывозить с территории города»,— прокомментировал господин Бубнов.

Напомним, о снежных фаллосах в Екатеринбурге в СМИ и соцсетях начали сообщать в конце октября после первых снегопадов в городе. Первый подобный снеговик появился недалеко от здания УрФУ. Впоследствии их стали замечать в разных частях города. Алексей Бубнов ранее заявлял о необходимости привлекать сотрудников полиции к борьбе со снежными фигурами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «дегенератами» тех, кто лепит метровые снежные фаллосы в уральской столице.

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