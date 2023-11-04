Милонов назвал «дегенератами» екатеринбуржцев, лепящих снежные фаллосы

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «дегенератами» тех, кто лепит метровые снежные фаллосы в Екатеринбурге. Об этом он заявил изданию «Газета.Ru». По мнению парламентария, авторов скульптур надо «изловить» и набить им на лбу их «произведения» в лучше тату-салоне города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«И к паспорту сфотографировать, чтобы у него в паспорте фотография была с такой татуировкой. Это будет лучшая награда, признание всенародное будет»,— сказал он.

Виталий Милонов добавил, что если неприличных снеговиков лепят дети, то к ответственности нужно привлекать и их родителей. Депутат считает, если подобное делают несовершеннолетние, то их родители либо «алкаши», либо «какие-нибудь художники», что, по его словам, одно и то же.

Напомним, о снежных фаллосах в Екатеринбурге в СМИ и соцсетях начали сообщать в конце октября после первых снегопадов в городе. Первая подобная скульптура появилась недалеко от здания УрФУ. Впоследствии их стали замечать в разных частях города. Власти города заявили, что коммунальные службы будут ликвидировать фигуры. Вице-мэр Алексей Бубнов заявил о необходимости привлекать сотрудников полиции к борьбе со снежными фигурами.

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