Bloomberg: уход западных компаний привел к формированию новой бизнес-элиты в РФ

Воспользовавшись вынужденным уходом западных компаний из России, «новая волна предпринимателей», которая появилась в стране после начала боевых действий на Украине, приобрела активы со значительной скидкой, пишет Bloomberg. По оценке аналитического агентства AK&M, в 2022 году и первой половине 2023-го зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд. Агентство отмечает, что покупатели иностранных активов не входят в число богатейших россиян и в большинстве своем мало известны за пределами России, при этом они занимаются бизнесом несколько десятилетий либо на собственных предприятиях, либо совместно со «знаменитыми миллиардерами».

Среди компаний, которые продали свой российский бизнес со значительной скидкой, Bloomberg указывает сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, активы которой купил бизнесмен Александр Говор, американского производителя упаковки Ball Corp., немецкого производителя чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены Henkel AG.

Самыми дорогими сделками, которые были заключены после февраля 2022 года, стали приобретение акций сервиса объявлений Avito, завода международной компании Mondi в Сыктывкаре, а также активов Henkel.

Сделка о продаже акций Avito у южноафриканского холдинга Naspers (владел группой через нидерландскую инвесткомпанию Prosus) была заключена в октябре прошлого года. Владельцем стал холдинг Kismet Capital Group бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина. Сумма сделки составила 151 млрд руб.

Международный производитель бумаги и бумажной упаковки Mondi Plc сообщил о подписании соглашения с «Сезар Инвест», (структура девелоперской компании Sezar Group) о продаже своего последнего и крупнейшего актива в России — «Монди Сыктывкар» в сентябре 2023-го. По данным ЕГРЮЛ, основным бенефициаром Sezar Group является Исай Захаряев.

О продаже активов консорциуму, в который вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services, Henkel договорилась в апреле текущего года. К маю сделка была закрыта. Ее сумма составила 54 млрд руб.