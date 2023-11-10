Бывший замдиректора «Уралтрансмаша» возглавил оборонный завод в Челябинске

Бывший заместитель гендиректора завода «Уралтрансмаш» Олег Рыбин стал новым гендиректором оборонного завода «Сигнал» в Челябинске. Эту информацию подтвердили «Ъ-Урал» в приемной предприятия.

Ранее эту должность занимал Лев Уваров. По данным портала 74.ру, летом сотрудники УФСБ по Челябинской области провели обыски в его кабинете после обвинения по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания, руководство предприятия продавало пиротехническую продукцию аффилированным юрлицам по цене в два раза ниже себестоимости. Следствие оценивало ущерб в 10 млн руб.

Олег Рыбин с апреля совмещал свой основной пост с обязанностями временного руководителя «Уралтрансмаш». В сентябре предприятие возглавил экс-глава «Синара — Транспортные машины» Олег Емельянов.

АО «Сигнал» входит в госкорпорацию «Ростех» и в холдинг АО «НПК «Техмаш» и работает с 1941 года. Завод выпускает пиротехническую продукцию различного назначения: от изделий для военных целей до охотничьей пиротехники и фейерверков.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте