Гендиректором «Уралтрансмаша» стал экс-глава «Синара - Транспортные машины»

Генеральным директором АО «Уральский завод транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш», Екатеринбург) стал Олег Емельянов. Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ. В должность он вступил 29 сентября.

В 2012-2013 годах Олег Емельянов возглавлял «Синара - Транспортные машины», а в 2013-2014 годах — «Торговый дом СТМ». В 2021 году он был назначен генеральным директором екатеринбургского «Завода № 9».

Напомним, с апреля временно исполняющим обязанности главы «Уралтрансмаша» был Олег Рыбин. На этом посту он сменил Дмитрия Семизорова, который, по сведениям «Ъ-Урал», перешел на одну из руководящих должностей в концерне «Уралвагонзавод».

«Уралтрансмаш» производит самоходные артиллерийские установки и гусеничные минные заградители, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, например, трамваи.

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