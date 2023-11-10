«Яндекс Лавка» откроет даркмоллы в Петербурге в 2024 году

Сервис по доставке заказов «Яндекс Лавка» в 2024 году откроет даркмоллы в Санкт-Петербурге. От обычных дарксторов «темные супермакркеты» будет отличать более широкий ассортимент и увеличенная площадь, сообщает «Ъ».

Такой формат складов, которые вмещают до 6 тыс. позиций, занимает объекты до 500 кв. метров. По сравнению с работающими дарксторами эти точки будут в два-три раза больше. В Москве уже работают свыше 30 таких пунктов. Представитель «Яндекс Лавки» отметил, что запуск даркмоллов привел к увеличению числа поступающих заказов на 15%, он сравнил такой формат по объему предложения с супермаркетом.

Благодаря запуску даркмоллов сервис сможет повысить средний чек покупок, оценивают эксперты. Но в то же время работа этих объектов может быть более сложной в управлении, а клиенты будут ждать заказ дольше обычного.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что возможности сервиса «Яндекс Маршрутизация» расширились за счет учета погодных условий для расчетов маршрутов для бизнеса и доставки заказов клиентам.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте