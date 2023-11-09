У берегов Крыма уничтожили украинскую противокорабельную ракету

В акватории Черного моря в районе Крыма была уничтожена противокорабельная украинская ракета «Нептун». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Ракету обнаружили средства противовоздушной обороны 9 ноября около 17:40. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой воздушной цели на внешнем рейде. За несколько дней до этого в районе Крыма были обнаружены и обезврежены 17 беспилотников.

Анастасия Донскова

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