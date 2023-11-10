Израиль впервые применил противоракетную систему «Стрела-3»

Минобороны Израиля сообщило о первом случае успешного боевого применения противоракетного комплекса «Стрела-3» (на иврите — «Хец-3»). Его задействовали для перехвата воздушной цели в небе над Красным морем.

По данным ведомства, перехват цели, направленной в сторону Израиля, был выполнен вчера вечером, 9 ноября. «Это первый оперативный перехват системой "Стрела-3" с момента ее поступления на вооружение в 2017 году. Он следует за первым оперативным перехватом, произведенным системой "Стрела-2" на прошлой неделе»,— сказано в пресс-релизе.

Оба комплекса входят в израильскую многоуровневую системе ПВО и ПРО «Защитный купол». «Хец-2» задействуется против баллистических ракет дальностью до 1,5 тыс. км, «Хец-3» — против баллистических ракет большой дальности свыше 2,4 тыс. км с заатмосферным перехватом. Также в разработке находится «Хец-4» для перехвата в космосе ракет большой дальности с разделяющимися блоками.

Вчера, 9 ноября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Какая система использовалась для перехвата, не уточнялось. С 7 октября продолжается война Израиля с палестинским движением «Хамас».

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Лаура Кеффер