Российские снайперы получили партию винтовок Raptor для применения в зоне СВО

Российским снайперам вчера, 9 ноября, передали партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для работы в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщил «РИА Новости» гендиректор компании-производителя BespokeGun Ярослав Табольский.

В винтовках используются снайперские патроны .338 Lapua Magnum. По словам господина Табольского, снайперы вместе с новыми винтовками «со дня на день» вернутся на линию боевого соприкосновения. Вместе с каждой винтовкой передают боеприпасы, тюнинг и прицелы, все они якобы индивидуально подобраны по требованиям каждого стрелка.

«Так как каждая винтовка в индивидуальной комплектации, отдельные партии, которые мы передаем, небольшие, но это все серийные изделия»,— добавил гендиректор BespokeGun.

BespokeGun Raptor Tactical .338 LM — высокоточная тактическая винтовка, использующаяся в зоне военной операции. По данным разработчика, она способна поражать цели на дальности до 1850 м. Ее масса без дополнительных приспособлений — 7,1 кг.

В ноябре 2022 года президент Владимир Путин призвал «Ростех» увеличить производство необходимой армии продукции, в том числе с использованием опыта военных в противодействии оружию западного производства в военной операции на Украине. В январе 2023-го в России начали производство снайперской винтовки «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 на 51 мм для ее дальнейшего использования в вооруженных силах.

Лаура Кеффер