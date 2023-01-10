«РИА Новости»: в России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО

В России начали производить новую снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 на 51 мм для ее дальнейшего использования в вооруженных силах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По информации агентства, первая партия составит несколько десятков единиц оружия. В будущем винтовку предадут подразделениям российских ВС и Росгвардии. В ноябре прошлого года сообщалось, что эту винтовку хотят опробовать как на военных полигонах, так и в реальных условиях спецоперации, пишет «РИА Новости».

В октябре текущего года основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказывал агентству о создании новой самозарядной винтовки на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 на 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). Он заявил, что она была разработана после консультаций со снайперами, которые участвуют в военной операции на Украине.

О последствиях ввода российских войск на Украину читайте в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек