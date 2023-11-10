Госдеп одобрил продажу Румынии танков M1A2 Abrams на $2,53 млрд

Госдеп одобрил возможную продажу Румынии 54 танков M1A2 Abrams и оборудования к ним на сумму $2,53 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Пентагона.

Ведомство направило соответствующее уведомление в Конгресс. В DSCA заверили, что продажа американских танков «улучшит способности Румынии противостоять нынешним и будущим угрозам», но сама сделка «не изменит военного баланса сил в регионе».

«Предлагаемая продажа (танков.— "Ъ") поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе»,— добавили в управлении.

В январе власти США продлили присутствие бригады 101-й воздушно-десантной дивизии в Румынии еще на девять месяцев. Американские военные отправились в страну в начале 2022 года для усиления восточного фланга НАТО. В апреле Минобороны Румынии запросило у парламента одобрение на закупку 54 модернизированных американских танков Abrams.

Лаура Кеффер