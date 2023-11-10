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Коммерсантъ FM
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ФСБ попросила арестовать россиянина по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали россиянина Блинова Г. А. по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). В Лефортовский суде Москвы поступило ходатайство о его аресте.

Подробности в суде не раскрыли, объяснив, что материалы дела засекречены. По этой статье господину Блинову грозит до 20 лет лишения свободы.

«Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г. А.»,— сказал ТАСС представитель суда.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. Также этим законом была ужесточена ответственность за терроризм.

Лаура Кеффер

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