Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: МВД надо активнее пресекать провокации, подрывающие межнациональный мир

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество при выполнении опасной и рискованной работы. По его словам, они «стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан и стабильность в обществе».

Господин Путин заявил, что с появлением новых угроз национальной безопасности «серьезно возрастают требования ко всему личному составу МВД». Особенно важной он назвал работу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые были присоединены к РФ 30 сентября 2022 года.

«Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям: пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления»,— говорится в поздравлении президента.

Он заверил, что государство будет «и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел», а также повышать уровень социальных гарантий сотрудников МВД и членов их семей. Владимир Путин также поблагодарил руководство и личный состав МВД «за четкую и грамотную работу, за мужество и героизм», проявленные при проведении военной операции на Украине. Он выразил уверенность, что они продолжат «профессионально и ответственно решать все поставленные задачи, честно и преданно служить отечеству, укреплять авторитет службы».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...