Путин: МВД надо активнее пресекать провокации, подрывающие межнациональный мир

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество при выполнении опасной и рискованной работы. По его словам, они «стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан и стабильность в обществе».

Господин Путин заявил, что с появлением новых угроз национальной безопасности «серьезно возрастают требования ко всему личному составу МВД». Особенно важной он назвал работу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые были присоединены к РФ 30 сентября 2022 года.

«Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям: пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления»,— говорится в поздравлении президента.

Он заверил, что государство будет «и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел», а также повышать уровень социальных гарантий сотрудников МВД и членов их семей. Владимир Путин также поблагодарил руководство и личный состав МВД «за четкую и грамотную работу, за мужество и героизм», проявленные при проведении военной операции на Украине. Он выразил уверенность, что они продолжат «профессионально и ответственно решать все поставленные задачи, честно и преданно служить отечеству, укреплять авторитет службы».

Лаура Кеффер