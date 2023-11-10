Для спасения Богдана Мышкова не хватает 767 879 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Богдана в результате операций по поводу тромбоза тонкого кишечника после удаления значительной его части сформировался синдром короткой кишки. Полноценно усваивать энтеральное (обычное) питание ребенок не может. Мы наладили Богдану систему парентерального (внутривенного) питания. По жизненным показаниям мальчику необходимы парентеральные смеси, лекарственные препараты и расходные материалы. Только так он сможет расти и развиваться».

Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода — 1 788 879 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 767 879 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Богдана Мышкова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Богдана — Марии Андреевны Мышковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).