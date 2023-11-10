Что такое мискантус и для чего его внедряют в России

Сотрудники Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) намерены популяризировать в России новую сельскохозяйственную культуру — мискантус. В стране уже формируется сеть предприятий по производству и переработке этого растения, а первая плантация этой культуры появилась в 2020 году в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org / Wicki Фото: wikipedia.org / Wicki

Что такое мискантус

Мискантус — это род многолетних злаков, встречающихся в дикой природе в Азии, Австралии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии. Некоторые виды мискантуса чувствуют себя хорошо в отечественном климате и могут ежегодно приносить большой урожай. Травянистое растение достигает в высоту около 2 м и дает большое количество биомассы. В нем содержится примерно 50% целлюлозы, что позволяет использовать его как базовое сырье для многих производств.

В России зарегистрировано три вида мискантуса: первый — сахароцветный, это «сорановский» сорт, и еще два сорта гигантеуса. Для выращивания в северных регионах подходит «сорановский». Специалисты планируют внедрять новые сорта мискантуса и выбирают лучшие образцы для создания неприхотливых подвидов.

Перспективы использования в хозяйстве

Растение может выручить российскую промышленность в ситуации, когда страна оказалась отрезанной от поставок целлюлозы, необходимой для производства бумаги, биоразлагаемого целлофана, плит и блоков для строительства, биобетона, углеродного волокна для авиаотрасли. Кроме того, из этого сырья изготавливают удобрения, посуду, биотопливо, целлюлозную нить, которая заменяет вискозу. Исследователи прорабатывают технологии производства биоразлагаемых упаковочных материалов на базе сырья, добытого из мискантуса.

По данным ИЦиГ, с 1 га плантаций этой культуры можно получать до 4 тонн целлюлозы. Ее можно получать также из древесины, но этот процесс гораздо дороже и сложнее с технологической точки зрения. В России уже формируется сеть предприятий по производству и переработке этого растения в целлюлозу. В частности, запущен завод в Подмосковье, также определена площадка в Новосибирской области, планируется создание аналогичного завода в Калининградской области.

Согласно планам специалистов, российские предприятия смогут производить по 10 тыс. тонн продукции в год. Ученые подчеркивают, что преимущество этого растения в том, что оно многолетнее — например, лен нужно сажать каждый год, а мискантус можно один раз посеять и в течение 20–25 лет собирать урожай. Кроме того, эта культура привлекает мало вредителей.

Ландшафтные дизайнеры также предлагают использовать этот злак: по их мнению, им можно эффективно облагораживать участки, расположенные под линиями электропередачи.

Влияние на экологию

Растущий мискантус поглощает значительные объемы углерода из атмосферы, способствуя снижению уровня парниковых газов в атмосфере.

Корни мискантуса имеют способность проникать глубоко в почву, улучшая ее структуру и предотвращая эрозию. Это особенно важно в условиях засухи и почв с низким плодородием.

В то же время, по словам директора Ботанического сада МГУ доктора биологических наук Владимира Чуба, в случае продолжения глобального потепления мискантус в России может стать таким же агрессивным сорняком, как борщевик Сосновского.