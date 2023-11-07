Ученые РАН внедряют в России новую сельскохозяйственную культуру

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН начали внедрять в российское сельское хозяйство новую культуру — мискантус, сообщает «РИА Новости». В стране формируют сеть предприятий по производству и переработке этого растения в целлюлозу. В частности, запущен завод в Подмосковье, также определена площадка в Новосибирской области, планируется создание аналогичного завода в Калининградской области.

Мискантус — род многолетних (до 30 лет) травянистых растений. В дикой природе встречаются в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis). По данным ИЦиГ СО РАН, с 1 га плантаций этого растения можно получать в среднем до 4 т целлюлозы, при этом получить такое же количество из древесины технологически сложнее и дороже.

В 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел и запатентовал первый в России культурный сорт мискантуса сорановский. В 2020 году в Московской области засеяли пробную плантацию и запустили производственную линию по выработке целлюлозы. Как уточнили в ИЦиГ СО РАН, индустриальный партнер института уже начал производство биоразлагаемой посуды из целлюлозы, получаемой при переработке мискантуса.

По данным института, заводы, участвующие в производстве целлюлозы из мискантуса, способны производить по 10 тыс. т продукции в год. Предполагается, что каждое предприятие сосредоточится на своем виде продукта переработки целлюлозы из мискантуса. В частности, на заводе в Подмосковье отработают технологии для других площадок, в будущем там намерены создать крупное производство, первое из планируемой серии, добавили в ИЦиГ.

Лаура Кеффер