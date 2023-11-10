«Морской старт» доплыл до окончательных обвинений

Как стало известно “Ъ”, СКР уже третий раз предъявил окончательное обвинение бывшему руководителю ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталию Лопоте — прежнюю версию следствия не утвердила Генпрокуратура. Господину Лопоте инкриминируется незаконное направление средств его корпорации на погашение долгов участников проекта «Морской старт», покупку акций его участников и другие цели. Размер ущерба в новом варианте обвинения снизился с 9 млрд до 4,2 млрд руб., зато в материалах расследования, которое длится с 2014 года, помимо господина Лопоты появились имена еще трех фигурантов, включая двух бывших вице-президентов «Энергии».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виталий Лопота

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новый вариант обвинения в окончательной редакции, по данным источников “Ъ”, Виталию Лопоте был предъявлен несколько дней назад. Для участия в этой процедуре бывший руководитель РКК «Энергия» был вызван в здание СКР, где господина Лопоту еще раз допросили в качестве обвиняемого. Эта процедура была проведена уже третий раз почти за десять лет, что длилось расследование; Виталий Лопота вину не признает.

Как ранее рассказывал “Ъ”, несколько месяцев назад Генпрокуратура отказалась утверждать прежнюю версию обвинительного заключения, вернув материалы дела в СКР. По данным “Ъ”, новое обвинение во многом совпадает с прежним, но есть и существенные изменения.

Речь в материалах дела идет о периоде с 12 апреля 2010 по 6 декабря 2013 года. Виталию Лопоте, как и прежде, инкриминируется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Однако теперь в деле он не единственный фигурант. Помимо него речь идет о бывших первом вице-президенте РКК «Энергия» Александре Стрекалове, вице-президенте по финансово-экономической и правовой деятельности корпорации Александре Пызине и заместителе генерального директора Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) Александре Литвинове. Согласно новому варианту обвинения, совместно с ними основной фигурант, «руководствуясь корыстной заинтересованностью, с целью получения выгоды и преимуществ для себя, а также из личного карьеризма» и совершал заведомо невыгодные для руководимой им корпорации, а также ЗЭМ действия.

По версии следствия, вместо того чтобы обеспечивать эффективное функционирование единого хозяйственно-технологического комплекса по разработке и производству ракетно-космической техники, а также укрепление его финансового положения, господин Лопота распорядился заключить договоры финансирования «заведомо убыточного проекта» «Морской старт». Все заключенные соглашения, которые фигурируют в материалах расследования, следствие считает экономически нецелесообразными, а ущерб от реализации договоров оценивается в 4,23 млрд руб. При этом финансовые потери ЗЭМ, по новым подсчетам следствия, превысили 2,5 млрд руб. В прежней версии обвинения говорилось об общем ущербе в 9 млрд руб.

Напомним, что проект по созданию морской платформы для космических запусков был создан в 1995 году, его акционерами стали РКК «Энергия», американская Boeing Commercial Space Company, норвежская компания Kvaerner (ныне Aker Solutions), а также украинские конструкторское бюро «Южное» и производственное объединение «Южмаш». Первоначальные расчеты проекта строились на получении прибыли за счет резкого снижения себестоимости коммерческих запусков, в том числе за счет использования недорогих российско-украинских ракет «Зенит-3SL». Для запусков была задействована переделанная норвежцами нефтяная платформа, размещенная неподалеку от экватора. Однако расчеты не оправдались, к 2009 году долг оператора проекта — компании Sea Launch достиг $2,6 млрд, и она подала заявление о банкротстве. Но уже год спустя РКК «Энергия» купила 95% акций компании через свою «дочку» Energia Overseas Ltd. Оставшиеся акции распределились между Boeing (3%) и Aker (2%). Пуски возобновились, хотя проект продолжал быть убыточным. А когда в 2014 году днепропетровский «Южмаш» перестал поставлять ракеты, пуски прекратились. Вскоре проект был законсервирован, а сама платформа доставлена в Россию ее новым владельцем — подразделением S7.

Адвокат Вахтанг Федоров, представляющий интересы бывшего президента РКК «Энергия» Лопоты, сообщил “Ъ”, что он «настаивает на невиновности» своего клиента и отсутствии в его действиях преступных намерений. То, что следствие считает «неким разработанным преступным планом», по мнению адвоката, на самом деле было попыткой сохранения контроля над «Морским стартом» и предотвращения рисков банкротства самой РКК «Энергия». «Как показало время, план полностью сработал, банкротства не случилось, и контроль над проектом был сохранен,— отметил господин Федоров.— А более 10,5 млрд руб., вырученных при продаже платформы морского базирования в 2017 году, перекрыли все понесенные ранее расходы и издержки. Однако следствие упорствует в своей обвинительной позиции и по-прежнему отказывается признавать отсутствие преступного умысла у Виталия Лопоты».

Владислав Трифонов