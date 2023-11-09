СМИ: Nvidia и Intel намерены поставить Китаю современные чипы для обучения ИИ

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на китайские СМИ, Nvidia и Intel в ближайшее время поставят в Китай свои новые микрочипы, разработанные специально для этой страны.

Так, Nvidia выпустит три новые модели микрочипов для центров обработки данных и обучения искусственного интеллекта (ИИ). Причем все они разработаны на базе флагманской модели H100, несмотря на то что санкции США запрещают поставку современных чипов в Китай, которые могут быть использованы для разработки ИИ и технологий двойного назначения. Более того, в октябре США ограничили продажу чипов, которые американская компания Nvidia разработала специально для экспорта в Китай. Ограничение коснулось линеек A800 и H800. Несмотря на это, новые чипы на базе H100, по данным Chinastarmarket, прибудут в Китай в ближайшие дни.

По данным 21st Century Business Herald, Intel также планирует в ближайшее время представить собственную специальную модель чипа для обучения ИИ, предназначенную для Китая.

Ни в Nvidia, ни в Intel эту информацию не комментируют.

Кирилл Сарханянц