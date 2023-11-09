Над морем в районе Севастополя уничтожили «воздушную цель»

Над акваторией Черного моря в районе Севастополя была уничтожена «воздушная цель». Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

По заявлению губернатора, в настоящее время осуществляется контроль воздушной обстановки. Оперативные службы приведены в готовность.

Ранее над Черным морем в районе Крыма сбили 17 беспилотников самолетного типа. Девять дронов уничтожили дежурные средства ПВО, еще восемь — перехватили.

Анастасия Донскова

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