В боях между ЦАХАЛом и «Хамасом» в Дженине погибли не менее девяти человек
В ходе столкновений между израильскими военными и силами палестинского движения «Хамас» в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан погибли не менее девяти человек, еще 15 получили ранения, передает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Минздрав.
Фото: Raneen Sawafta, Reuters
По информации ведомства, все погибшие являются гражданами Палестины, информации о жертвах и пострадавших с израильской стороны пока не поступало.
Как отмечает Al Jazeera, армия Израиля (ЦАХАЛ) активно наносит удары с помощью беспилотников по объектам «Хамаса» в Дженине. Отмечается, что под удар попал расположенный в окрестностях города лагерь беженцев. В ЦАХАЛе информацию об этом не комментируют.
На фоне боев в Дженине палестинское радикальное движение «Хамас» в своем Telegram-канале призвало жителей палестинских городов на Западном берегу реки Иордан «взять в руки оружие и мобилизоваться», чтобы противостоять израильским военным.
Столкновения на Западном берегу происходят на фоне войны Израиля и «Хамаса», которая длится с 7 октября в секторе Газа. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стало 1,4 тыс. израильтян, было ранено 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже около 10,3 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26 тыс. человек ранены. На Западном берегу убиты 150 палестинцев, ранены 2,4 тыс.
О продолжающейся войне — в материале «Ъ» «Взрыв Газы».