В боях между ЦАХАЛом и «Хамасом» в Дженине погибли не менее девяти человек

В ходе столкновений между израильскими военными и силами палестинского движения «Хамас» в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан погибли не менее девяти человек, еще 15 получили ранения, передает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raneen Sawafta, Reuters Фото: Raneen Sawafta, Reuters

По информации ведомства, все погибшие являются гражданами Палестины, информации о жертвах и пострадавших с израильской стороны пока не поступало.

Как отмечает Al Jazeera, армия Израиля (ЦАХАЛ) активно наносит удары с помощью беспилотников по объектам «Хамаса» в Дженине. Отмечается, что под удар попал расположенный в окрестностях города лагерь беженцев. В ЦАХАЛе информацию об этом не комментируют.

На фоне боев в Дженине палестинское радикальное движение «Хамас» в своем Telegram-канале призвало жителей палестинских городов на Западном берегу реки Иордан «взять в руки оружие и мобилизоваться», чтобы противостоять израильским военным.

Столкновения на Западном берегу происходят на фоне войны Израиля и «Хамаса», которая длится с 7 октября в секторе Газа. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стало 1,4 тыс. израильтян, было ранено 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже около 10,3 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26 тыс. человек ранены. На Западном берегу убиты 150 палестинцев, ранены 2,4 тыс.

О продолжающейся войне — в материале «Ъ» «Взрыв Газы».

Александр Кислов