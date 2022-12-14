Курская облдума приняла бюджет региона на 2023 год с дефицитом в 9,3 млрд рублей

Депутаты приняли бюджет Курской области на 2023 год с дефицитом в 9,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба облдумы. По ее данным, за такой проект документа проголосовали 32 депутата. Еще четверо воздержали, один был против.

В 2023 году доходы региона составил 82,7 млрд руб., тогда как расходы — 92 млрд. В первом чтении параметры бюджета немного отличались. Тогда было запроектировано 76 млрд доходов, 85,5 млрд расходов и 9,5 млрд дефицита.

Также на заседании облдумы депутат приняли изменения в бюджет 2022 года. В связи с поступлением дополнительных средств из федерального центра и собственных источников доходы региона в этом году выросли почти на 9 млрд руб. и составили порядка 93 млрд. В то же время расходы превысили 105 млрд рублей при дефиците 12,4 млрд.

Наибольший объем средств от дополнительных поступлений пойдет на «национальную оборону» — 3,8 млрд. Еще 1,6 млрд выделяется на здравоохранении. На «экономику» направят 939 млн, на образование — 694 млн, на социальную политику — 428 млн, на физкультуру и спорт — 378 млн. На что пойдет около 1 млрд, не сообщается.

Как регионы сокращают бюджеты на 2023 год — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Экономькласс».

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте