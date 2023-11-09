Signal отвяжет имена пользователей от телефонных номеров

Мессенджер Signal тестирует новую функцию, благодаря которой можно будет добавить к своему аккаунту имя пользователя, чтобы другие не смогли увидеть его номер телефона. Функция находится в стадии беты, полноценный запуск планируется в начале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters, Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Signal позиционирует себя как безопасный мессенджер, поэтому новая функция должна оказаться востребованной. Но пользователи все равно должны будут привязать учетную запись к номеру телефона. Поделиться своим профилем в Signal можно будет с помощью QR-кода или ссылки.

Пользователи смогут выбрать ник как основной способ поделиться своим аккаунтом с другими. Мессенджер работал над внедрением функции с 2019 года. Разработчики WhatsApp также работают над тем, чтобы пользователи могли заменить номер телефона в профиле на ник.

Евгений Федуненко