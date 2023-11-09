Rockstar подтвердила выход трейлера GTA VI в декабре

Американская корпорация Rockstar сообщила, что в начале декабря покажет первый трейлер видеоигры GTA VI. Твит об этом в соцсети Х стал самым популярным игровым твитом в истории (свыше 147,5 млн просмотров). Возможно, трейлер покажут на церемонии The Game Awards 2023, которая состоится 8 декабря.

Показ трейлера GTA приурочат к 25-летию Rockstar — об этом сообщил президент Rockstar Games и один из творческих руководителей студии Сэм Хаузер. Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Rockstar может показать трейлер GTA VI уже в декабре на одном из мероприятий. До этого видеоигровые инсайдеры неоднократно пытались предугадать, когда Rockstar официально анонсирует GTA VI. В сентябре 2022 года в Rockstar произошла утечка, в результате которой в сеть слили незаконченный билд GTA VI. Тогда Rockstar подтвердила утечку и попросила игроков дожидаться официальных сообщений от компании.

Евгений Федуненко