В Самарской области выявлен новый очаг лейкоза

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота введен в селе Денискино Шенталинского района Самарской области. На территории выявлен очаг заболевания. Приказ регионального департамента ветеринарии опубликован на портале правовой информации.

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выявлен в двух личных подсобных хозяйствах на указанной территории.

В связи с этим территория в радиусе одного км от указанного места признана неблагополучным пунктом по лейкозу КРС. В двух личных подсобных хозяйствах в селе Денискино на ул. Советская создана резервация по заболеванию.

Ранее в Шигонском районе Самарской области был введен карантин по бруцеллезу. Перед этим в Борском районе был выявлен очаг бешенства. Кроме того, в 12 хозяйствах села Яблоневый Овраг сельского поселения Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области введен карантин по лейкозу.

Георгий Портнов