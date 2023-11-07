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В Шигонском районе Самарской области введен карантин по бруцеллезу

Эпизоотический очаг по бруцеллезу крупного рогатого скота выявлен в селе Суринск Шигонского района Самарской области. Приказ регионального департамента ветеринарии опубликован на портале правой информации.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Территория в указанных границах объявлена неблагополучным пунктом по заболеванию. На ней введен карантин.

На территории эпизоотического очага запрещено лечение больных животных и присутствие посторонних лиц кроме персонала, который выполняет производственные операции. Кроме того, в пределах указанной карантинной зоны недопустим ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, кроме транспортировки на убой на специальные предприятия или площадки.

Бруцеллез — инфекционное заболевание, которое может передаться от животных человеку через контакты и употребление в пищу продуктов животного происхождения. При нем характерны боль в суставах, повышенная потливость, длительное повышение температуры тела до 38 градусов и резкая слабость. Бруцеллезу подвержены все виды домашних животных, в том числе птицы.

Ранее в Борском районе Самарской области был выявлен очаг бешенства. Кроме того, в 12 хозяйствах села Яблоневый Овраг сельского поселения Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области введен карантин по лейкозу.

Георгий Портнов

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