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Очаг бешенства выявлен в Борском районе Самарской области

Село Богданова в Борском районе Самарской области признано эпизоотическим очагом по бешенству. Территория в радиусе 3 км от него признана неблагополучным пунктом по заболеванию. Постановление губернатора опубликовано на портале правовой информации.

Кроме того, в 12 хозяйствах села Яблоневый Овраг сельского поселения Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области введен карантин по лейкозу. Ранее новые очаги лейкоза были выявлены в регионе в четырех районах и одном городе.

Перед этим очаги заболевания обнаружили в 12 хозяйствах Самарской области. Также в десяти районах региона был объявлен карантин по заболеванию.

Георгий Портнов

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