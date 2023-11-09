В Пулково установили новый киоск по продаже проездных билетов

В петербургском аэропорту Пулково появился новый киоск по продаже проездных билетов на общественный транспорт. Об этом 9 ноября сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

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В комитете по транспорту Петербурга, в свою очередь, отметили, что дизайн киоска выдержан в стилистике и цветовой гамме здания аэропорта, «благодаря чему киоск гармонично вписывается в общий ансамбль».

Расположена точка по продаже проездных у выхода из терминала, рядом с остановкой, откуда отправляются автобусы до станции метро «Московская»). Работает киоск ежедневно с 08:00 до 20:00. Там можно приобрести любой вид проездного на любой вид общественного транспорта Петербурга, уточнили в комтрансе.

«Ъ-СПб» писал, что первый киоск по продаже проездных билетов в Пулково появился в конце июня. Тогда его внешний вид смутил многих пользователей.

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