В Пулково открылся киоск по продаже проездных «Подорожник»

На территории аэропорта Пулково открылась точка по продаже проездных билетов на городской общественный транспорт. Об этом 29 июня сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Киоск расположен по пути из терминала прилета к автобусной остановке. В нем пассажиры могут приобрести и пополнить проездной билет, подать заявление на восстановление единого электронного билета, получить детализацию по поездкам, оформить льготный проездной учащегося на автобус и так далее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что внешний вид появившейся в Пулково точки продаж смутил многих пользователей.

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