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Коммерсантъ FM
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Трамп рассмотрит Такера Карлсона в качестве кандидата в вице-президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в качестве кандидата в вице-президенты страны. Сейчас господин Трамп участвует в праймериз Республиканской партии, от которой он намерен баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Фото: Marco Bello / Reuters

Фото: Marco Bello / Reuters

В эфире радиошоу Clay Travis & Buck Sexton Дональда Трампа спросили, готов ли он предложить Такеру Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента. «Думаю, я бы рассмотрел его кандидатуру. У него отличный здравый смысл»,— ответил 45-й президент США. Трансляция шоу доступна на YouTube.

О прекращении сотрудничества с Такером Карлсоном Fox News объявила в апреле. Причины такого решения телеканал не уточнял, однако СМИ обратили внимание, что увольнение господина Карлсона совпало с разрешением спора между Fox News и производителем машин для голосования Dominion.

Dominion утверждала, что Fox News предоставляла эфирное время сторонникам Дональда Трампа «для распространения клеветы о фальсификации президентских выборов 2020 года». По итогам разбирательств, Fox News выплатила Dominion почти $800 млн во внесудебном порядке.

Кроме того, на фоне активного разбирательства в отношении Дональда Трампа по делу о фальсификации документов, Такер Карлсон взял интервью у бывшего президента США. Его посмотрели 250 млн человек.

Подробнее о выборах в США — в материале «Ъ» «Демократы выступили вопреки президенту».

Милена Костерева

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