Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Ижевске вновь перенесли

В столице Удмуртии реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта проведут в 2026-2028 годах. Об очередном переносе сроков рассказал сенатор от Удмуртии Юрий Федоров на заседании Совета Федерации, сообщает «Интерфакс».Стоимость всего проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы составляет 4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мы в сентябре открываем новый терминал, а у нас на 2024 год ни копейки не заложено (на реконструкцию ВПП — «Ъ-Удмуртия»), потому что деньги были перенесены на 2026-2028 года»,— рассказал сенатор.

Ранее работы неоднократно откладывались. Изначально их планировалось провести в 2013-2015 годах, затем в 2015-2018 годах, после чего речь шла о 2022-2024 годах.

Напомним, авиакомпания «Ижавиа» планирует в 2024 году после завершения строительства нового терминала открыть первые международные рейсы в Египет, Турцию, Белоруссию и ОАЭ. В настоящее время идет строительство объекта.

Подробнее об этом читайте в материале «Взлет за границу» и интервью с гендиректором авиакомпании Александром Синельниковым.