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Коммерсантъ FM
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Выручка VK за девять месяцев 2023 года выросла на 37%

В январе—сентябре 2023 года выручка холдинга VK (MOEX: VKCO) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла до 90,3 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель увеличился на 37%. Согласно отчету компании, основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая по результатам трех кварталов достигла 55,4 млрд руб. (+47% год к году).

По итогам января—сентября средняя дневная аудитория сервисов VK выросла на 16% и составила 76 млн пользователей. По сравнению с девятью месяцами 2022-го время, которое провели пользователи в сервисах VK, выросло на 8%. Показатель Time spent (время, проведенное пользователем на сайте) составил в среднем 3,4 млрд минут в день. По итогам отчетного периода, на пользователей сервисов VK приходилось более 95% месячной аудитории Рунета.

структура выручки VK за девять месяцев 2023 года:

  • социальные сети и контентные сервисы («ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «Почта») — 79%,
  • образовательные технологии — 12%,
  • технологии для бизнеса — 5%,
  • новые бизнес-направления — 4%.

«За девять месяцев 2023 года выручка и аудиторные показатели VK значительно выросли за счет увеличения доходов от рекламы и продолжающегося роста аудиторных метрик всех ключевых площадок. Важнейшими драйверами роста остается высокий спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса от VK», — говорится в отчете.

В игровой платформе VK Play, которая входит в сегмент «Новые бизнес-направления», на конец сентября 2023 года было зарегистрировано 33,7 млн аккаунтов, а средняя месячная аудитория проекта за девять месяцев составила 13,6 млн пользователей. Средняя месячная аудитория магазина приложений RuStore по итогам трех кварталов составила 12,1 млн пользователей.

В первом полугодии 2023 года выручка VK по МСФО составила 57,3 млрд руб. Совокупный убыток сократился с 53,5 млрд до 8,8 млрд руб., скорректированная EBITDA составила 3,9 млрд руб. Выручка VK по итогам 2022 года достигла 97,8 млрд руб. (+19% год к году).

Подробнее о развитии рынков разработки игр в интервью «Ъ» рассказал директор по продукту VK Play Александр Михеев.

Милена Костерева

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