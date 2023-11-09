В Свердловской области открыли мост через реку Овинную

В Камышловском районе на дороге Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск открыли мост через реку Овинная. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Длина моста составляет более 28 м, а протяженность с подходами — 388 м. Мост рассчитан для скоростного потока в 80 км/ч, а также для проезда грузовых автомобилей.

Напомним, в сентябре в Богдановиче запустили движение по новому путепроводу через железнодорожный узел на участке трассы Екатеринбург – Тюмень. В октябре там же было открыто движение по мосту через реку Кунару. который отремонтировали за 63 млн руб.

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Ирина Пичурина