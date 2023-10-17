Мост через реку Кунару в Богдановиче отремонтировали за 63 млн рублей

В Богдановиче (Свердловская область) открыли движение по отремонтированному мосту через реку Кунару. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мост через реку Кунару на ул. Степана Разина был построен в 1974 году. «Благодаря совместным усилиям работы по капитальному ремонту моста выполнены досрочно, что позволяет уже сегодня обеспечить безопасное передвижение по мосту и пешеходов и большегрузного транспорта»,— рассказал и. о. губернатора Алексей Шмыков.

По данным правительства, строители отремонтировали опоры, конструкции конусов и откосов насыпей, подпорные стенки, лестничные сходы и сами пролеты. Также была усилена конструкция дорожного покрытия на подъездах к мосту.

Напомним, летом Богданович дополнительно получил 63 млн руб. на капитальный ремонт моста через реку Кунару на ул. Степана Разина. Мост был построен в 1974 году и уже несколько лет требовал ремонта. По итогам будут обновлены пролеты, опоры, конструкции конусов и откосы насыпей, подпорные стенки и лестничные сходы.

Полина Хабарова

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