В Богдановиче запустили движение по новому путепроводу

В Богдановиче (Свердловская область) запустили движение по новому путепроводу через железнодорожный узел. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Это двухполосная дорога, ширина каждой из которых составляет 3,5 метра. Также справа и слева оборудованы тротуары для пешеходов.

Новая дорога должна помочь ликвидировать пробки на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень, которая пересекает железнодорожный переезд. Пропускная способность на участке дороги должны вырасти в два раза до 1,4 тыс. автомобилей в час.

Помимо этого, открытие путепровода должно сократить время прибытия экстренных служб и повысить «комфорт пассажиров общественного транспорта».

Напомним, летом Богданович дополнительно получил 63 млн руб. на капитальный ремонт моста через реку Кунару на ул. Степана Разина. Мост был построен в 1974 году и уже несколько лет требовал ремонта. По итогам будут обновлены пролеты, опоры, конструкции конусов и откосы насыпей, подпорные стенки и лестничные сходы.

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