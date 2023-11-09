МВД Абхазии: информация о проникновении диверсантов не подтвердилась

Информация о проникновении группы диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась. Об этом Sputnik Абхазия сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Накануне, 8 ноября, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут рассказал, что в Гулрыпшском районе (расположен в центре Абхазии, граничит с Россией) силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей. По его словам, местные охотники заметили в районе села Азанта как минимум семь человек с западным стрелковым оружием.

«Они были вооружены, предположительно, автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью»,— рассказал тогда глава МВД. После этого, по словам министра, все «подступы к Сухуму» были закрыты.