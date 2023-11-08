МВД Абхазии ищет в горах вооруженных людей, которых заметили охотники

Местные охотники заметили группу вооруженных людей в Гулрыпшском районе Абхазии. Силовые структуры ведут их поиск, сообщил министр внутренних дел Роберт Киут изданию «Sputnik Абхазия».

Семеро вооруженных людей были замечены недалеко от села Азанта, на них не было опознавательных знаков. По словам охотников, группа была вооружена иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4. На них была черная форма, маски, каски, они были «хорошо экипированы». Кроме того, группа использовала квадрокоптер, который летал над местностью.

Все подступы к Сухуму закрыты на фоне поисков вооруженных людей.

Леонид Уварчев