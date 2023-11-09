Росприроднадзор оценил загрязнение воронежского села навозом в 27 млн рублей

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило более 27,2 млн руб. ущерба собственникам отходов крупного рогатого скота (КРС), загрязнивших земельные участки в селе Масловка Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Навоз размещался на участках площадью 600 кв. м. и 1,5 тыс. кв.м. По результатам проб установлено, что отходы по компонентному составу относятся к IV классу опасности. В итоге Росприроднадзор насчитал более 10,5 млн и 16,7 млн руб. ущерба участкам.

В ведомстве уточнили, что собственниками отходов являются физические лица: «В их адрес направлены претензии о добровольном возмещении вреда, причиненного почвам. Срок добровольной оплаты составляет 30 дней со дня получения претензии».

Таким образом управление среагировало на неоднократные жалобы местных жителей на загрязнение. «Они возникли из-за несоблюдения требований при обращении с отходами, образующимся от разведения КРС в личном подсобном хозяйстве. Количество животных исчислялось десятками голов», — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что этот вопрос подлежит «региональному надзору»: «Однако ненадлежащее обращение с отходами привело к загрязнению почв, в связи с чем управлением в рамках земельного надзора организованы выездные обследования».

В конце марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления ведомства Кириллу Левиту доложить о ходе проверки по публикации в соцсетях о загрязнении отходами животноводства реки Икорец, которую «частные подворья превращают в отстойник для гниющих биоотходов».

Тогда же региональный департамент природных ресурсов и экологии выявил нарушения в части размещения отходов КРС на неразграниченном участке общей площадью 400 кв. М в Масловке. Материалы проверки чиновники передали в полицию.

Иван Недокопов

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