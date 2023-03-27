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Председатель СКР проконтролирует проверку загрязнения воронежской реки Икорец отходами животноводства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления ведомства Кириллу Левиту представить доклад о ходе проверки по публикации в соцсетях, в которой сообщается о загрязнении отходами животноводства реки Икорец. Об этом сообщили в СКР.

Речь, по всей видимости, идет о публикации регионального отделения Общероссийского народного фронта, в которой говорится, что «частные подворья превращают реку Икорец в отстойник для гниющих биоотходов». «Почти десять лет жители лискинской Масловки пытаются остановить экологический и правовой беспредел в когда-то чистом и спокойном селе. Творят его частники, которые выращивают на мясо крупный рогатый скот... Продукты жизнедеятельности животных, биоотходы, относящиеся к четвертому классу опасности, владельцы ЛПХ утилизируют варварским способом. Их просто выбрасывают в черте села и в прибрежной зоне реки Икорец. Во время весеннего подъема воды все это попадает в Икорец и дальше по течению в Дон»,— утверждается в публикации.

Ее авторы попросили СКР подключиться к решению проблемы. Они утверждают, что «были обращения к властям, в надзорные органы»: «Были проверки, которые ничего не изменили. Экоактивистам поступают угрозы. А в начале марта в доме одного из них, Михаила Клеймова, разбили окна».

Жители какого района Воронежской области также жаловались на отходы животноводства — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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