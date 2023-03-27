Полиция изучит предпринимательскую деятельность воронежских животноводов, на которых пожаловались общественники

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области передали в органы внутренних дел материалы проверки фермеров, разводящих крупный рогатый скот в селе Масловка Лискинского района Воронежской области. Полицейские должны будут проверить деятельность фермеров на незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), сообщили в департаменте.

Первыми на проблему обратили внимание в региональном отделении Общероссийского народного фронта. В их публикации в соцсетях утверждается, что «частные подворья превращают реку Икорец в отстойник для гниющих биоотходов»: «Почти десять лет жители лискинской Масловки пытаются остановить экологический и правовой беспредел в когда-то чистом и спокойном селе. Творят его частники, которые выращивают на мясо крупный рогатый скот... Продукты жизнедеятельности животных, биоотходы, относящиеся к четвертому классу опасности, владельцы ЛПХ утилизируют варварским способом. Их просто выбрасывают в черте села и в прибрежной зоне реки Икорец. Во время весеннего подъема воды все это попадает в Икорец и дальше по течению в Дон».

В департаменте выявили нарушения в части размещения навоза на неразграниченном земельном участке общей площадью 400 кв. м: «Функции и полномочия в отношении данных земель, собственность на которые не разграничена, осуществляет администрация Лискинского муниципального района. Администрации района и физическому лицу, осуществляющему деятельность по разведению КРС, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований». Также информация передана в Россельхознадзор, Роспотребнадзор и администрацию района.

О внимании других силовиков к ситуации в Масловке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин