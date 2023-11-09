РЭО направит 3 млрд руб на строительство комплекса ТКО в Новосибирской области

Российский экологический оператор направит 3 млрд руб. на создание комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 3,3 км от села Верх-Тула Новосибирской области, сообщается на сайте РЭО.

Мощности объекта составят 300 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Проект реализуется новосибирским МУП «САХ» в рамках концессионного соглашения с властями региона. Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят 3,2 млрд руб.

По данным РЭО, компания может вложить в проект до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций публично-правовой компании. В мае прошлого года генеральный директор РЭО Денис Буцаев, комментируя планы по строительству в регионе шести комплексов ТКО за 9,4 млрд руб., говорил, что РЭО готово предоставить софинансирование для обеспечения создания всех объектов в виде льготного займа концессионерам за счет средств, полученных от размещения облигаций компании.

«Два проекта — это крупные объекты для нужд Новосибирска и прилегающих муниципальных образований мощностью 800 тыс. тонн в год. Менее крупные четыре объекта (в Татарском, Тогучинском, Каргатском и Куйбышевском районах) обеспечат закрытие потребностей оставшихся районов Новосибирской области»,— говорил он.

МУП «САХ» в рамках концессии также реализует проект строительства комплекса по переработке ТКО на территории Раздольненского сельсовета. Мощность правобережного комплекса составит 330 тыс. т в год, инвестиции в проект – 3,5 млрд руб.

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Александр Киселев, Оксана Павлова