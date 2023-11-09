МИД Венгрии считает, что вместе с Украиной в ЕС «пришла бы война»

Венгрия считает несвоевременными переговоры Евросоюза о членстве Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его мнению, вместе с Киевом в ЕС «пришла бы война». Министр также отметил, что Еврокомиссия сама обозначила, что Украина выполнила не все условия для вступления, но при этом рекомендовала начать переговоры.

«Вместе с Украиной в Европейский союз пришла бы война, чего мы явно не хотим и не можем хотеть. <...> Расширение должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз»,— сказал господин Сийярто в видеокомментарии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ; цитата по агентству MTI).

Министр раскритиковал Украину. По его мнению, в стране не предоставляют свободу СМИ и свободу слова, там не проводятся выборы. По мнению господина Сийярто, членам Евросоюза «было бы абсурдно в таких условиях занимать какую-то позицию» по тому, как функционируют институты правового государства на Украине. Венгерский министр также отметил, что его страна ожидает от Украины возвращения венгерской общине Закарпатья всех прав, которыми она пользовалась до 2015 года.

Еврокомиссия 8 ноября высказалась за начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС. Грузии рекомендовано предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Окончательное решение примут лидеры стран ЕС в декабре. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова сообщала, что Украине нужно выполнить четыре условия для начала переговоров: увеличить штат Национального антикоррупционного бюро, внести правки в закон о декларировании имущества, принять закон о лоббировании, выполнить рекомендации Венецианской комиссии по национальным меньшинствам.

Подробнее о перспективах вступления — в материале «Ъ» «ЕС в конце тоннеля».

Леонид Уварчев