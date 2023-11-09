Германия выводит средства ПВО Patriot из Польши

Германия готовится к выводу трех своих систем противовоздушной обороны Patriot из Польши. Средства около года находились на украинской границе из-за падения в населенном пункте Пшеводув ракеты украинской системы С-300. Комплексы Patriot обслуживали больше 300 немецких военных.

Немецкие солдаты завершат операцию в пятницу, 10 ноября, и начнут передислокацию со следующей недели, сообщило Минобороны ФРГ. «Я очень рад дружескому и благодарному приему, который оказали нашим солдатам в городе Замосць польские военные и местные жители»,— сказал министр обороны Германии Борис Писториус (цитата по Reuters).

Немецкие власти в августе сообщали, что развертывание Patriot в Польше вряд ли продлится до конца года, так как комплексы потребуются либо для использования силами быстрого реагирования НАТО в 2024 году, либо им будет необходимо техническое обслуживание.

Украинская ракета упала на польскую деревню Пшеводув в середине ноября. Погибли два гражданина Польши. После этого власти приняли предложение Германии о размещении на границе комплексов Patriot.