Президент Польши Дуда объявил о скором размещении ЗРК Patriot на границе с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером поблагодарил Германию за отправку зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он отметил необходимость усиления обороны Польши на фоне инцидента с гибелью двух людей в результате падения обломков ракеты.

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Фото: Janis Laizans, Reuters Анджей Дуда

Фото: Janis Laizans, Reuters

«Я сегодня в Берлине также и для того, чтобы поблагодарить власти Германии за решение направить для защиты Польши немецких батарей Patriot. Поляки приняли это как важный жест»,— сказал господин Дуда, его слова приводит агентство PAP.

Президент отметил, что в польском обществе возникло «множество опасений» после падения обломка ракеты у границы с Украиной. В результате инцидента погибли два человека. «Произошедшее — несчастный случай, но для всех очевидным является необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны Польши»,— добавил господин Дуда.

Президент заявил, что обсудил укрепление польского ПВО с господином Штайнмайером. «Я надеюсь, что в ближайшие дни соответствующие группы польских и немецких экспертов встретятся и определятся с местом дислокации систем Patriot»,— заключил господин Дуда.

6 декабря Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что предложенные Польше Patriot являются частью интегрированной ПВО НАТО, а значит, не подлежат дислокации на территории Украины. Госпожа Ламбрехт добавила, что любое использование за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками.

15 ноября на польскую деревню Пшеводув, находящуюся рядом с украинской границей, упала ракета, в результате чего погибли два гражданина Польши. После этого Мариуш Блащак заявил, что власти Польши приняли предложение Германии о размещении на территории страны дополнительной системы ПРО Patriot на польско-украинской границе.

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Эрдни Кагалтынов