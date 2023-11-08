В Воронеже выставили на продажу нефтебазу за 240 млн рублей

Нефтебазу вместимостью 7 тыс. кубометров топлива выставили на продажу в Воронеже за 240 млн руб., следует из объявления на «Авито». Согласно нему, предприятие расположено в районе улицы Димитрова в левобережной части города.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жанровая фотография

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лот также включает участок площадью 7 га. На предприятии есть подстанция, скважина, пожарный водоем, а также насосная станция.

Представители продавца не стали комментировать «Ъ-Черноземье», кто является собственником нефтебазы: «Мы не даем никакой информации прессе». По данным Google Lens, в объявлении были опубликованы стоковые фотографии, не имеющие отношения к реальным объектам в Воронеже.

По данным источников «Ъ-Черноземье», объект может представлять собой часть недействующей уже около 15 лет нефтебазы ООО «Новус-ойл». Это юрлицо занималось реализацией проекта на кредиты Сбербанка с 2003 года, однако к 2007-му разорилось и было обанкрочено. С этого момента нефтебаза «Новуса» несколько раз перепродавалась через торги и меняла собственников. В объявлении заявлено, что нефтебаза «действующая».

Летом 2023 года в Белгородской и Воронежской областях практически одновременно были выставлены на продажу еще четыре нефтебазы, в том числе расположенные у границы. Два таких объекта в макрорегионе, в том числе также расположенное в Воронеже в районе улицы Димитрова предприятие, ранее были атакованы и загорелись во время военных инцидентов, что привело к крупнейшим пожарам.

Подробнее о продаже других подобных — в материале «Ъ-Черноземье» «Нефтебазовые инстинкты»

Егор Якимов, Сергей Калашников

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