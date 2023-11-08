В Тюмени появится новая дорога с выездом на Червишевский тракт

В Тюмени будет построена новая дорога, которая соединит микрорайон Тюменская слобода с Червишевским трактом. Как сообщил РБК со ссылкой на главное управление строительства Тюменской области, дорога станет продолжением ул. Фармана Салманова и дойдет до ул. Падерина.

Готовность проекта ожидается в следующем году. Однако когда он будет реализован, пока не сообщается.

Напомним, ранее в Тюмени открыли первую трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, её протяженность составила более 7 км. Также идет работа по строительству двухуровневой развязки на пересечении Воронинских горок и объездной.

Виталий Красиков

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