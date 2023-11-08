В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до 12 км/ч

В Госдуме работают над поправками по регулированию передвижений на электросамокатах. Вопросом занимается специальная рабочая группа, которую создали по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Почему не шестью километрами в час ограничить скорость, может быть, сделать 12 км/час»,— сказал «Интерфаксу» глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Он добавил, что депутаты предлагают запретить пользоваться электросамокатами несовершеннолетним и сертифицировать все самокаты, которые привозят в Россию. К «конструктивным правильным решениям», предположил господин Москвичев, в Госдуме придут к концу года.

В Москве 7 ноября прошел круглый стол по вопросу изменения действующих правил для электросамокатов. Часть депутатов городской думы предложили снизить допустимую скорость во время катания, некоторые из них посчитали нужным полностью запретить этот транспорт в городе.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Тише едешь — дальше катишь».

Петр Бузлаев