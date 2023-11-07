Тише едешь — дальше катишь

В Москве обсуждается сокращение скоростного лимита для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) с 25 км/ч до 20 км/ч и внедрение системы идентификации личности ездоков. На фоне продолжающегося роста аварийности с участием электросамокатов столичные власти задумались над новыми мерами контроля за этим видом транспорта. Отдельные депутаты Мосгордумы предлагают этим не ограничиваться и временно запретить кикшеринг в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московские власти хотят знать в лицо всех пользователей СИМ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Московские власти хотят знать в лицо всех пользователей СИМ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Меры по снижению аварийности с участием средств индивидуальной мобильности обсуждались вчера на круглом столе в Мосгордуме. Правительство РФ, как рассказывал “Ъ” ранее, в рамках утвержденной «дорожной карты» размышляет о необходимости новых штрафов для электросамокатчиков, ужесточении ПДД, обязательной регистрации устройств и т. д. Некоторые вопросы должны быть проработаны «в приоритетном порядке», считает глава Мосгордумы Алексей Шапошников, в связи с чем столичный парламент намерен обратиться в Белый дом.

В Москве, напомним, самый представительный в стране парк кикшеринговых СИМ (более 60 тыс. штук) и, как следствие, самый высокий уровень аварийности с этим видом транспорта: за десять месяцев в городе произошло 805 ДТП, из них более 200 — в октябре. 72% всех ДТП происходит на прокатных электросамокатах: 32% — на устройствах «Яндекса», 30% — Urent, 24% — Whoosh, 14% — иных операторов, следует из презентации столичного ЦОДД, представленной в Мосгордуме.

В ПДД необходимо закрепить запрет использования телефонов за рулем при езде на электросамокате, считает господин Шапошников. Кроме того, выезжать на проезжую часть пользователям СИМ следует разрешить только с 18 лет и с правами категории М (мопед). Для детей младше 16 лет скорость должна быть ограничена 15 км/ч. Эти и другие идеи, следовало из пояснений спикера Мосгордумы, уже вошли в предложения парламента.

Ограничения в договорах операторов возрастного ценза (18 лет) по факту не соблюдаются, рассказал замначальника УГИБДД по Москве Евгений Логиновский: многие родители регистрируют аккаунты на себя и потом дают пользоваться детям.

В августе, рассказал господин Логиновский, был зафиксирован случай, когда на прокатном СИМ ехал семилетний ребенок. ГИБДД считает, что в следующем сезоне нужно запускать систему идентификации личности на прокатных СИМ. Ведомство также призывает ограничить скорость движения с 25 км/ч до 20 км/ч.

Глава проектов шеринга дептранса Москвы Полина Стасюк напомнила в связи с этим о 250 введенных в городе «медленных» зонах для СИМ с ограничением скорости до 5–15 км/ч. В 2024 году появится еще 100, обещает госпожа Стасюк. Замглавы ЦОДД Магомед Колгаев рассказывал про 512 км велополос и велодорожек (плюс 39 км к прошлому году) и про систему расчистки перегруженных СИМ парковок: если расчетная емкость паркинга превышена, специальная служба увозит самокаты. Эта практика будет продолжена.

Начальник управления Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов сообщил о планах расширить пилот по фиксации нарушений камерами. Десять приборов уже выявляют езду вдвоем на электросамокате, отказ пропустить пешехода, переход по «зебре» без спешивания и другие нарушения. Поскольку ЦОДД знает, где в конкретный момент времени находятся все шеринговые самокаты (по ID), при помощи камер легко выяснить, какое именно устройство двигалось с нарушением, пояснил Магомед Колгаев. Соответствующая информация передается оператору, который штрафует пользователя за нарушение условия договора.

Но это временная схема, пояснили в ЦОДД, нужна полноценная система идентификации личности пользователей.

Выявлять и штрафовать нарушителей должны госорганы, а не операторы, подчеркнул Алексей Шапошников.

Зампред Мосгордумы Степан Орлов поддержал идею ГИБДД сократить лимит скорости до 20 км/ч. Он также предложил принять постановление правительства Москвы с правилами движениям на территории скверов, парков, спорткомплексов и больниц, где пользователи СИМ формально не обязаны ПДД соблюдать.

«Настоящую проблему создают прокатные самокаты,— заявила выступавшая в Мосгордуме Людмила Алексеева, которую объявили как представителя Сообщества пользователей частных СИМ (“Ъ” не нашел информации об этой организации).— Почему в кикшеринговых СИМ нет зеркал заднего вида? Почему бы не сделать тарифы не с поминутной тарификацией, а в зависимости от расстояния? Тогда бы люди лишний раз не спешили и не попадали в ДТП».

Депутат Дмитрий Локтев (КПРФ) считает, что операторов нужно штрафовать за «нагромождение» электросамокатов на парковках. Он также сказал, что компании плохо следят за техническим состоянием СИМ, у ряда устройств плохо работают тормоза. Депутат Елена Янчук (КПРФ) считает, что кикшеринг в Москве нужно запретить до развертывания инфраструктуры, способной вместить весь 60-тысячный парк электросамокатов. По прогнозам дептранса (цифры из презентации Полины Стасюк), в следующем году парк прокатных СИМ останется прежним (хотя за прошлый год он вырос в полтора раза), но количество поездок увеличится с 60 млн до 82 млн за сезон (с 220 тыс. до 350 тыс. в сутки).

Иван Буранов