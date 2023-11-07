Тише едешь — дальше катишь
Столичные власти и ГИБДД предлагают новые меры ужесточения контроля СИМ
В Москве обсуждается сокращение скоростного лимита для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) с 25 км/ч до 20 км/ч и внедрение системы идентификации личности ездоков. На фоне продолжающегося роста аварийности с участием электросамокатов столичные власти задумались над новыми мерами контроля за этим видом транспорта. Отдельные депутаты Мосгордумы предлагают этим не ограничиваться и временно запретить кикшеринг в столице.
Московские власти хотят знать в лицо всех пользователей СИМ
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Меры по снижению аварийности с участием средств индивидуальной мобильности обсуждались вчера на круглом столе в Мосгордуме. Правительство РФ, как рассказывал “Ъ” ранее, в рамках утвержденной «дорожной карты» размышляет о необходимости новых штрафов для электросамокатчиков, ужесточении ПДД, обязательной регистрации устройств и т. д. Некоторые вопросы должны быть проработаны «в приоритетном порядке», считает глава Мосгордумы Алексей Шапошников, в связи с чем столичный парламент намерен обратиться в Белый дом.
В Москве, напомним, самый представительный в стране парк кикшеринговых СИМ (более 60 тыс. штук) и, как следствие, самый высокий уровень аварийности с этим видом транспорта: за десять месяцев в городе произошло 805 ДТП, из них более 200 — в октябре. 72% всех ДТП происходит на прокатных электросамокатах: 32% — на устройствах «Яндекса», 30% — Urent, 24% — Whoosh, 14% — иных операторов, следует из презентации столичного ЦОДД, представленной в Мосгордуме.
В ПДД необходимо закрепить запрет использования телефонов за рулем при езде на электросамокате, считает господин Шапошников. Кроме того, выезжать на проезжую часть пользователям СИМ следует разрешить только с 18 лет и с правами категории М (мопед). Для детей младше 16 лет скорость должна быть ограничена 15 км/ч. Эти и другие идеи, следовало из пояснений спикера Мосгордумы, уже вошли в предложения парламента.
Ограничения в договорах операторов возрастного ценза (18 лет) по факту не соблюдаются, рассказал замначальника УГИБДД по Москве Евгений Логиновский: многие родители регистрируют аккаунты на себя и потом дают пользоваться детям.
В августе, рассказал господин Логиновский, был зафиксирован случай, когда на прокатном СИМ ехал семилетний ребенок. ГИБДД считает, что в следующем сезоне нужно запускать систему идентификации личности на прокатных СИМ. Ведомство также призывает ограничить скорость движения с 25 км/ч до 20 км/ч.
Глава проектов шеринга дептранса Москвы Полина Стасюк напомнила в связи с этим о 250 введенных в городе «медленных» зонах для СИМ с ограничением скорости до 5–15 км/ч. В 2024 году появится еще 100, обещает госпожа Стасюк. Замглавы ЦОДД Магомед Колгаев рассказывал про 512 км велополос и велодорожек (плюс 39 км к прошлому году) и про систему расчистки перегруженных СИМ парковок: если расчетная емкость паркинга превышена, специальная служба увозит самокаты. Эта практика будет продолжена.
Начальник управления Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов сообщил о планах расширить пилот по фиксации нарушений камерами. Десять приборов уже выявляют езду вдвоем на электросамокате, отказ пропустить пешехода, переход по «зебре» без спешивания и другие нарушения. Поскольку ЦОДД знает, где в конкретный момент времени находятся все шеринговые самокаты (по ID), при помощи камер легко выяснить, какое именно устройство двигалось с нарушением, пояснил Магомед Колгаев. Соответствующая информация передается оператору, который штрафует пользователя за нарушение условия договора.
Но это временная схема, пояснили в ЦОДД, нужна полноценная система идентификации личности пользователей.
Выявлять и штрафовать нарушителей должны госорганы, а не операторы, подчеркнул Алексей Шапошников.
Зампред Мосгордумы Степан Орлов поддержал идею ГИБДД сократить лимит скорости до 20 км/ч. Он также предложил принять постановление правительства Москвы с правилами движениям на территории скверов, парков, спорткомплексов и больниц, где пользователи СИМ формально не обязаны ПДД соблюдать.
«Настоящую проблему создают прокатные самокаты,— заявила выступавшая в Мосгордуме Людмила Алексеева, которую объявили как представителя Сообщества пользователей частных СИМ (“Ъ” не нашел информации об этой организации).— Почему в кикшеринговых СИМ нет зеркал заднего вида? Почему бы не сделать тарифы не с поминутной тарификацией, а в зависимости от расстояния? Тогда бы люди лишний раз не спешили и не попадали в ДТП».
Депутат Дмитрий Локтев (КПРФ) считает, что операторов нужно штрафовать за «нагромождение» электросамокатов на парковках. Он также сказал, что компании плохо следят за техническим состоянием СИМ, у ряда устройств плохо работают тормоза. Депутат Елена Янчук (КПРФ) считает, что кикшеринг в Москве нужно запретить до развертывания инфраструктуры, способной вместить весь 60-тысячный парк электросамокатов. По прогнозам дептранса (цифры из презентации Полины Стасюк), в следующем году парк прокатных СИМ останется прежним (хотя за прошлый год он вырос в полтора раза), но количество поездок увеличится с 60 млн до 82 млн за сезон (с 220 тыс. до 350 тыс. в сутки).
Транспортное средство разрешат зарегистрировать без ОСАГО
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств», внесенные главой думского комитета по транспорту Евгением Москвичевым.
Законопроект разрешит гражданам снимать машину с учета в ГИБДД в день продажи, если договор купли-продажи оформлен через портал госуслуг или у нотариуса. Сегодня это можно сделать не ранее чем через десять дней с момента сделки: в течение этого времени старый владелец получает штрафы за нарушения, совершенные уже новым собственником. Поправка исключит необоснованные штрафы, постановления будут сразу приходить новому собственнику, пояснил Евгений Москвичев.
Еще одно изменение позволит регистрировать автомобили без ОСАГО. Евгений Москвичев указывает, что от ограничения можно отказаться, потому что полисы инспекторы проверяют на дорогах. Данную идею раскритиковали в думском комитете по финансовому рынку. Глава комитета Анатолий Аксаков заявил во вторник, что, по оценкам страховщиков, по дорогам передвигается около 6 млн автомобилей без полиса ОСАГО, после принятия поправок их может стать еще больше, а значит, повышается риск, что законопослушные граждане не смогут возместить ущерб в ДТП в рамках автогражданки. Ранее об аналогичных рисках заявляли в Российском союзе автостраховщиков. Для усиления контроля за наличием ОСАГО нужно включать проверку полисов через камеры ГИБДД, считает Анатолий Аксаков. Эта система, напомним, обсуждается уже много лет, но до сих пор не запущена.