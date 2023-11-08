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Коммерсантъ FM
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Reuters: цинк на Лондонской бирже подорожал из-за сообщений о пожаре в Бурятии

На Лондонской бирже металлов (LME) цены на цинк резко выросли на фоне опасений из-за перебоев с поставками из России. Как пишет Reuters, стоимость металла с поставкой через три месяца во время торгов на LME достигла пика с 2 октября — $2612.

Фото: Peter Nicholls, Reuters

Фото: Peter Nicholls, Reuters

Ранее на одном из объектов Озерной горнорудной компании в Бурятии произошел пожар. Собеседник Reuters из Amalgamated Metal Trading Дэн Смит сообщил, что производство должно стать «одним из крупнейших цинковых рудников в мире».

16 августа Лондонская биржа металлов отреагировала на прекращение работы одного из крупнейших в Европе заводов по производству цинка Budel — цена подскочила на 7%. 1 ноября компания Nyrstar, которой принадлежат заводы Budel, заявила о закрытии двух цинковых рудников в США. Как пишет Reuters, скачки цен на цинк вызваны сокращением запасов металла на LME — с начала сентября они сократились вдвое.

Петр Бузлаев

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